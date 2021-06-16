В Приморском сафари-парке родились два амурских тигренка

Тигрица Уссури принесла потомство от мировой звезды - тигра Амура, который дружил с козлом Тимуром

В Приморском сафари-парке родились два амурских тигрёнка. Котятам всего несколько недель. Они уже открыли глаза и совсем скоро начнут делать первые шаги. Зоологи могут наблюдать за ними пока только через камеры, установленные в вольере.

Два новорожденных котенка амурского тигра. Их пол пока не известен. Утром, когда кипер пришел к Уссури посмотреть, как она себя чувствует, по настроению хищницы сразу понял. Маму в ближайшие дни лучше не трогать.

Тигрица Уссури принесла потомство от мировой звезды - тигра Амура, который дружил с козлом Тимуром. Новорожденным малышам всего 20 дней. Мама полностью выполняет свои обязанности: охраняет и кормит.

"Котята растут на глазах. Сами еще не ходят, но уже открыли глаза", - сказал Олег Никонов, ветврач Приморского сафари-парка.

Мама с котятами сейчас находятся в родильном отделении. Еду тигрице приносят только два определенных человека. Другие, даже ветеринары, наблюдают за поведением семьи исключительно через камеры.

Каждый день ветеринары ведут журнал учета. Описывают поведение хищников. И на данный момент специалисты очень довольны. Каждое утро Уссури заботливо вылизывает котят, а потом в зубах выносит на прогулку в соседний вольер.

Тигр Амур, как и в естественной среде обитания, не принимает участие в воспитании потомства. У него с Уссури уже есть дети. Сын Шерхан. Но тогда молодая мама не приняла новорожденного, и малыша выкармливала собака.

Шерхан четыре года прожил вот в этом вольере. А зимой на постоянное место жительства улетел в ОАЭ. Там его ждала невеста. Главная задача Шерхана за границей — поддерживать генофонд дикого амурского тигра.

Как сложится судьба этих тигрят, неизвестно. Точно одно - пока они будут жить в Приморском сафари-парке. И только через 50 дней, когда они смогут сами питаться, специалисты проведут ветеринарный осмотр и определят пол котят.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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