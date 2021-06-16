В Женеве идут последние приготовления к саммиту Путина и Байдена

Территория вокруг виллы Ла Гранж оцеплена

До начала переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена остаются считанные часы. Встреча пройдёт на вилле Ла Гранж в Женеве в узком и расширенном составах. Как ожидается, лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом и киберпреступностью, а также обстановку на Ближнем Востоке, Украине и Нагорном Карабахе. На встречу отведено около четырёх-пяти часов, однако переговоры могут продлить.

"Успокаивающие декорации для переговоров, которые обещают быть трудными", - так журналисты уже охарактеризовали живописную виллу Ла Гранж, где в ближайшие несколько часов начнется российско-американский саммит. Сейчас здесь идут последние приготовления. Территория вокруг оцеплена. В небе - бесполётная зона. Неподалеку размещены средства ПВО.

Центр города практически полностью перекрыт. Работодателей попросили по возможности перевести персонал на удаленку. Знаменитый фонтан на Женевском озере раскрасили в национальные цвета двух стран. Для Джо Байдена, шутят в соцсетях, сторонники бывшего американского президента Дональда Трампа устроили свой перформанс на озере Леман.

Американская делегация во главе с Джо Байденом в Женеву прилетела накануне. Российский борт номер 1 здесь ждут после полудня. Встреча с Путиным - финальный аккорд европейского турне американского лидера, которое некоторые эксперты вообще расценивают как подготовку к сегодняшнему саммиту. Накануне, отвечая на прямой вопрос журналистов, Байден, ответил: "Всегда готов". На вилле Ла Гранж президент Швейцарии первым встретит именно Владимира Путина. Затем к ним присоединится Джо Байден. На переговоры отводится пять часов. Однако это лишь формальность.

"Швейцария убеждена, что конструктивный диалог между ведущими мировыми державами необходим, чтобы справляться с вызовами нашего времени. 18 месяцев пандемии серьёзно ударили по странам мира. Встреча в Женеве даёт шанс президентам США и России внести немного больше оптимизма и надежды в глобальную политику", - заявил президент Швейцарии Ги Пармелен.

После совместной церемонии фотографирования, российский и американский президенты отправятся на встречу в узком составе - с участием министров иностранных дел. Диалог тет-а-тет регламентом не предусмотрен, однако ничто не мешает Путину и Байдену переговорить один на один. Эта часть саммита пройдет в старинной библиотеке. Самый ранний фолиант там датирован XV веком. Будет у лидеров возможность прогуляться по самому большому в Швейцарии розарию. Далее последуют переговоры в расширенном составе. Обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, ситуацию на Ближнем Востоке в Афганистане и на Корейском полуострове. Эксперты отмечают, что пока переговорный процесс годами топчется на одном месте, возникают новые угрозы вроде терроризма и борьбы с коронавирусом. Есть и подвижки, вроде продления СНВ-3. А значит у двух стран все же имеются реальные "точки соприкосновения". О том, что Россия готова к диалогу, свидетельствует весьма представительный состав нашей делегации в Женеве. Значимым итогом переговоров стало бы возвращение послов, которые сейчас отозваны для консультаций. Совместной пресс-конференции лидеров, вопреки сложившими правилам, по инициативе американской стороны не будет – Путин и Байден пообщаются с журналистами раздельно. И тут важная деталь – в кремлевском пуле аккредитованы корреспонденты американских СМИ, не говоря уже о содержательном интервью Путина телекомпании NBC, где он подробно изложил позицию нашей страны по ключевым вопросам. У российских журналистов доступа к Джо Байдену нет. Даже пресс-центры двух стран размещены так, чтобы журналисты не пересекались. Формально это продиктовано и противоэпидемическими мерами. Все присутствующие на вилле Ла Гранж сдали несколько ПЦР-тестов.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, "ТВ Центр". Женева. Швейцария.

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