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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Павла Павлова

10:57
  • среда
  • 16 июня 2021

У мальчика - остеосаркома плечевого сустава

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог шестилетнему Паше Павлову из города Чебоксары. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать всю необходимую сумму. У мальчика - остеосаркома плечевого сустава. Злокачественная опухоль уничтожает его правую руку, раковые клетки уже распространились на лёгкие. И сейчас необходимо провести сложную операцию и установить специальный эндопротез. Мальчика воспитывают бабушка с дедушкой. И теперь у них есть на это средства.

Слова благодарности от бабушки Паши:

Дорогие наши благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Сложно подобрать слова, чтобы выразить Вам всю признательность за помощь, оказанную моему внуку! Благодаря Вашим отзывчивым сердцам сбор на лечение Паши закрыт! Теперь у него есть шанс на здоровое детство и счастливое будущее! Огромное спасибо каждому из Вас! Впереди у моего мальчика операция по установке эндопротеза. Я уверена, что Паша хорошо перенесет вмешательство и справится со всеми трудностями, ведь его поддерживает так много замечательных людей! Я желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья! Пусть каждый день будет наполнен радостью и счастьем! Еще раз огромное спасибо за внимание и доброту! С уважением, бабушка Паши.

У фонда много других подопечных, помощь которым нужна как можно скорее.

Дарине Тюшевой всего год, но она отважно борется с опасным заболеванием - нейробластомой забрюшинного пространства, которая успела дать метастазы. Позади - удаление опухоли, курс химиотерапии и трансплантация костного мозга. На очереди - иммунотерапия, пройти её нужно как можно скорее, но препарат стоит более 4 миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Дарине все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарины Тюшевой, программа 1217

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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