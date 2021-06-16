Курьер и грузчик: какую работу чаще всего предлагают студентам

Спрос на соискателей без опыта вырос в три раза за год

Как говорится в исследовании сервиса "VK Работа", на которое ссылается ТАСС, чаще всего работодатели предлагают студентам работу кассира, повара, менеджера, грузчика и курьера.

"Сами студенты чаще всего откликаются на вакансии тайного покупателя, менеджера, сборщика, оператора кол-центра, курьера, кассира и администратора", - уточнили аналитики.

Отдельно они отметили, что в Московской области молодые кадры заинтересованы в основном в работе администратора и официанта.

Вместе с тем представители сервиса Delivery Club выяснили, что студентами являются около трети курьеров в Москве.

Также в исследовании сказано, что спрос на соискателей без опыта вырос в три раза за год. Таким кандидатам в основном предлагают позиции уборщика, продавца-кассира, подсобного рабочего.

Средняя зарплата для начинающих представителей рабочих специальностей в России - 37 270 рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram