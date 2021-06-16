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Перед матчем Германии и Франции на Евро-2020 на поле приземлился парашютист

11:55
  • среда
  • 16 июня 2021

Несколько человек пострадали

На чемпионате Европы по футболу в Мюнхене несколько человек получили травмы из-за перформанса экоактивиста. Перед матчем между командами Франции и Германии над полем "Альянц-Арены" появился парашютист.

Сначала он едва не врезался в трибуну. Затем совершил жесткую посадку прямо на поле. По некоторым данным, активист представляет экологическое движение Greenpeace. На его парашюте был нанесен лозунг против загрязнения окружающей среды. Впрочем, как заявили в УЕФА, на проведение матча инцидент не повлиял. Со счетом 1:0 победили французы.

А в Петербурге, который тоже в эти дни принимает Евро, сегодня сыграют сборные России и Финляндии. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, нам нужна только победа.

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Парапланерист приземлился на поле перед началом матча между Францией и Германией
Парапланерист приземлился на поле перед началом матча между Францией и Германией
Парапланерист приземлился на поле перед началом матча между Францией и Германией
Парапланерист приземлился на поле перед началом матча между Францией и Германией
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