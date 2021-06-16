Московские хирурги удалили пациентке опухоли груди и сердца за одну операцию

Уникальная операция продлилась 4,5 часа и прошла штатно

Московские хирурги из Сеченовского университета первыми в мире провели операцию, аналогов которой нет во всей врачебной практике. У пожилой пациентки нашли сразу две смертельно-опасные патологии - рак молочной железы и опухоль в левом предсердии. Раздельно удалить их было невозможно из-за угрозы осложнений. Хирурги разработали особый порядок действий, который позволил провести сложнейшую операцию в течение одного наркоза.

Стандартную операцию по удалению рака груди 69-летней Людмиле Николаевне из Новосибирска не решались делать ни в одной из клиник. Во время контрольных обследований помимо онкологии врачи обнаружили у женщины ещё одно серьёзное заболевание – миксому сердца.

"Миксома - это опухоль сердца, довольно-таки редкое заболевание, которое требует опытного кардиохирурга. Соответственно, онкологи боялись её кардиологического заболевания – кардиохирургического, а кардиохирурги боялись её онкологического заболевания – рака молочной железы", - сказал Дмитрий Вычужанин, хирург-онколог клиники факультетской хирургии.

Состояние женщины быстро ухудшалось. Родные решили перевести её в Москву. "Болезнь развивалась так стремительно, что заболело абсолютно все: и плечи, и локти. Я не могла даже одеться", - рассказывает пациентка.

Помочь женщине взялись в клинике факультетской хирургии Сеченовского университета. Пациентов со множественными патологиями команда заведующего медучреждением Романа Комарова оперирует регулярно. Своей новой пациентке обе сложные операции специалисты предложили выполнить под одним наркозом.

"В нашей клинике одномоментной хирургией мы занимаемся достаточно давно. Более 10 лет. Оперировали достаточно разные сочетания. Это были и раки желудка с аневризмой брюшного отдела аорты, это были раки легкого с ишемической болезнью сердца. Мы делаем много таких операций – совершенно разных сочетаний. Это наша гордость. Ну, а эта пациентка с достаточно редким сочетанием, которые в её организме произошли", - сообщил Роман Комаров, директор Клиники факультетской хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова.

Схему операции по одномоментному удалению опухолей молочной железы и сердца специалистам клиники пришлось разрабатывать. Ведь до сих пор в медицинской хирургической практике подобных случаев ещё не было описано.

"Первый этап – это мастектомия: убираются пораженные ткани молочной железы. Далее доступом по 5 межреберью мы заходим в полость сердца, где локализуется непосредственно вторая опухоль. Опухоль убирается. После удаления опухоли восстанавливаются все анатомические структуры и в области сердца, и в области межреберья, и в области кожи". – рассказала Елена Каширина, врач, пластический хирург, ассистент кафедры факультетской хирурги Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.

Провести двойное хирургическое вмешательство специалистам удалось через один небольшой разрез.

"У пациентки объёмное образование левого предсердия блокировало ток крови из предсердия в желудочек на уровне митрального клапана. И во время любых операций это могло быть опасно развитием отека легких и других острых проблем. Во время одной операции мы исключаем осложнения со стороны другого органа", - объяснил Комаров.

Уникальная операция продлилась в общей сложности 4,5 часа и прошла штатно. Людмила Николаевна сейчас восстанавливается и планирует уже скоро вернуться к обычной жизни.

"Сейчас ещё, конечно, слабость, но я намного себя чувствую лучше, чем была", - сказала пациентка.

О том, что её случай оказался редким, женщина узнала уже тогда, когда опасность вероятных осложнений миновала. Команде доктора Комарова она безмерно благодарна.

Татьяна Сидорова, Алексей Комаров, Денис Руднев. "ТВ Центр".

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