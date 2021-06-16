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В Якутии усиливают группировку для тушения лесных пожаров

11:46
  • среда
  • 16 июня 2021

В регионе зафиксированы 13 природных пожаров

В России природными пожарами охвачены десятки тысяч гектаров леса. Сложная обстановка сохраняется на Дальнем Востоке и в Сибири. В Иркутской области огонь быстро распространяется из-за сухой и ветреной погоды. Напряжённая ситуация и в Якутии. Авиалесоохрана усиливает группировку в регионе.

К месту тушения пожаров в Якутии прибыли еще сто парашютистов-десантников из Тюменской области. Группировка Авиалесоохраны в республике увеличена в 2 раза. В основном все силы брошены на борьбу с очагами возгораний в труднодоступных Нюрбинском и Сунтарском районах. Еще в трех продолжает действовать режим ЧС. В Якутии зафиксированы 13 природных пожаров, из которых 10 находятся в удаленной местности.

"Федеральная лесоохрана ликвидировала уже 5 удаленных лесных пожаров, 2 пожара локализованы", - заявил замначальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.

Чтобы соорудить заградительную полосу и защитить населенные пункты,  применяют взрывной метод борьбы с огнем.

В Якутии работают почти четыреста специалистов Аиалесоохраны из разных регионов. Им уже удалось справиться с огнем.

В Тюменской области режим ЧС, действие которого продолжалось месяц, наконец-то снят. Но отдельные очаги возгорания все еще фиксируются.

Авиация продолжает контролировать ситуацию в пожароопасных регионах с воздуха. Сложная обстановка сохраняется в лесах Иркутской области. Там  сухая и жаркая погода. Всего в России сейчас 70 природных пожаров. И особый режим в 50 регионах. Специалисты Авиалесоохраны продолжают рейды. Местному населению вновь говорят, что сейчас - не самое лучшее время для пикников.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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