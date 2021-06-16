Власти Москвы и Петербурга усилили проверки соблюдения мер по COVID-19

Зачастую посетители не носят маски и перчатки, в кафе не соблюдается соцдистанция

В Москве проходят массовые проверки соблюдения перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Проверяют также торговые центры и заведения общепита. Это кафе в центре столицы сотрудникам Роспотребнадзора пришлось и вовсе закрыть за несоблюдение противоэпидемических норм.

"Отсутствует контроль за перчаточно-масочным режимом, при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается минимальная социальная дистанция посетителями, отсутствует разметка на полу в данном заведении, не проводится термометрия. Возбуждено административное дело, составлены протоколы о временном запрете деятельности. Кафе опечатано до решения суда", - заявила Олеся Суюсанова, главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе.

Минувшей ночью сотрудники Роспотребнадзора проверили еще 130 ресторанов, баров и ночных клубов Москвы. Некоторые из них продолжали работать после 23 часов, что сейчас запрещено. По закону им грозит штраф 300 тысяч рублей. А если будет установлен факт причинения вреда здоровью посетителей, штраф составит уже миллион рублей, а заведение закроют на три месяца.

В Санкт-Петербурге в течение дня проверили пять крупных торговых комплексов и два из них тут же закрыли. С ресторанами ситуация немного лучше. В основном, там составляются акты об административных правонарушениях, не требующих приостановки работы заведения. Но в целом, по словам властей, обстановка в городе сейчас требует особо жесткого контроля.

"В Петербурге, вы знаете, ежедневно проводятся матчи чемпионата Европы. Прибывают болельщики - это вызов для Петербурга, дополнительные сложности. Но мы собираемся эти сложности преодолеть. И вот те проверки, которые были, в первую очередь направлены на профилактику", - заявил Александр Ситов, руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения безопасной деятельности, 1-й заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Прививаться, прививаться и еще раз прививаться - не устают повторять медики. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел в пункт вакцинации и сделал прививку.

"Дело весьма и весьма нужное. У нас уже привито в крае 195 тысяч человек. Хотя это недостаточно для того, чтобы выработать общий иммунитет. Чем больше будет людей привитых, тем меньше будут последствия от коронавируса. Тем больше будут свободны наши госпитали, не будут закрываться никакие предприятия", - сообщил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

А это уже далекая Аргентина. Под звуки классической музыки прививку пришли делать военные и сотрудники службы безопасности. Пункт вакцинации организовали в знаковом для аргентинцев месте - культурном центре имени экс-президента страны Киршнера.

А в Нью-Йорке устроили массовые гуляния с концертами и фейерверками по случаю снятия антиковидных ограничений. Правда власти сразу оговорились: те, кто не сделал прививку, обязаны будут продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, для них сохранятся и другие ограничения, в частности, запрет на посещение массовых мероприятий.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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