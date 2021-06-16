Генсек НАТО потребовал от Украины больше реформ для членства в альянсе

Киеву следует усилить борьбу с коррупцией, полагает Йенс Столтенберг

НАТО ждёт от Украины дальнейших реформ. Пока брать её в альянс не готовы. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Военно-политический блок продолжает кормить Киев обещаниями - вариант предоставления конкретных сроков даже не рассматривается. Зато требований хватает. По словам Столтенберга, стране следует усилить борьбу с коррупцией. Также нужно предоставить гражданскому обществу больше возможностей для контроля над вооружёнными силами.

Ранее президент США Джо Байден заявлял: Киев ещё должен доказать, что достоин членства в НАТО. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что власти уже провели достаточно реформ и отрицать это было бы лицемерием. На несговорчивость альянса сетовал и Владимир Зеленский.

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