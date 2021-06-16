Пара была вместе 16 лет

Актер Петр Красилов развелся со второй женой. Три года назад супруга актера Ирина Шебеко вместе с их дочерью Сашей переехала в Лос-Анджелес.

Все это время Красилов уверял поклонников, что о расставании речи не идет, и жил на два дома. Однако в результате отношения актера не выдержали проверки расстоянием.

"Петя и Ира развелись совсем недавно. Ребята пытались спасти отношения. Но все же приняли решение расстаться", - передает "СтарХит" слова инсайдера.

Ирина и 15-летняя Саша продолжают жить в Америке. Экс-супруга актера работает фотографом, а иногда и пробует себя в роли модели. Также она намерена научиться работе агента по недвижимости.

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