"Все можно сделать": Собянин опубликовал программу развития Москвы

В программе "Единой России" нет нереальных планов, отметил мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал предвыборную программу "Единой России". По его словам, в ней нет нереальных планов и неисполнимых обещаний.

"Вместе с партией "Единая Россия" мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать жизнь в нашем городе комфортной, счастливой и безопасной для каждого жителя столицы. Наша программа развития Москвы обращена к каждому москвичу", - написал на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что "всё можно сделать", пообещав сделать Москву лучшим городом Земли для всех поколений москвичей.

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