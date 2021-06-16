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США задумались о размещении флота в Тихом океане

10:06
  • среда
  • 16 июня 2021

Пентагон прорабатывает варианты

Как сообщило американское издание Politico, Пентагон может создать в Тихоокеанском регионе постоянную военно-морскую оперативную группу - сейчас в ведомстве обсуждают такую возможность.
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Сделать это планируют, говорят источники, чтобы противостоять растущей военной мощи Китая. Сформирована группа может быть по аналогии с постоянными военно-морскими силами НАТО в Атлантическом океане, созданными в 1968 году.

"Мы рассматриваем несколько предложений по Индо-Тихоокеанскому региону", - уточнил собеседник издания.

Он добавил, что пока ни один из предложенных планов не доработан до финальной стадии.

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