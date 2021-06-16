В Москве выявили измененный индийский штамм коронавируса

Вакцина "Спутник V" сможет от него защитить

В Москве появилась новая разновидность индийского штамма коронавируса.

Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. На данный момент центр проверяет эпидэффективность российской вакцины "Спутник V" к этому штамму.

"Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве - а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский", - отметил он.

В НИЦ имени Гамалеи уверены, что от индийского штамма коронавируса российская вакцина "Спутник V" сможет эффективно защитить. Лабораторные исследования показали, что вакцина создает большой запас концентрации антител.

"Получив вакцину, человек будет защищен от индийского штамма", - подчеркнул Гинцбург.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что вакцина "Спутник V" более эффективна против индийского штамма вируса, чем любая другая вакцина.

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