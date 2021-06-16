СК Белоруссии написал письмо Павлу Дурову

Ведомство просит заблокировать ряд Telegram-каналов

Следственный комитет Белоруссии написал письмо основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, попросив принять меры в отношении призывающих к насильственным действиям против силовиков каналов. Об этом пишет агентство БелТА.

В ведомстве указали на то, что условия использования Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию.

"СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения", - сказано в заявлении.

Там также в качестве примера отмечено, что ранее администрация мессенджера заблокировала ряд российских каналов, где публиковались личные данные сотрудников силовых структур.

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