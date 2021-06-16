В Роскачестве предупредили о последствиях перегрева гаджетов

В жару при неправильной эксплуатации устройства могут взорваться

Перегрев гаджетов может привести к взрыву батареи, а потому летом нужно особенно внимательно относиться к технике. Как избежать поломок в жаркую погоду, рассказали специалисты Роскачества.

Эксперты отметили, что современная техника способна выдерживать нагревание ядра до 100 градусов. "И, хотя портативный компьютер, скорее всего, не сгорит, а просто отключится по достижении критической температуры, таким образом можно потерять несохраненные данные. Да и на здоровье компонентов устройства в долгосрочной перспективе это влияет негативно", - заявил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

По его словам, на перегрев указывают сильный шум системы охлаждения, долгий отклик, высокая температура устройства, внезапное отключение и быстрый разряд батареи. Чтобы этого избежать, специалисты советуют не оставлять гаджеты на солнце или в автомобиле, следить, чтобы в ноутбук не попал песок, а также после работы выключать устройство, а не переводить его в спящий режим.

"Опасность взрыва батареи, в том числе у смартфона, существует в трех случаях: заводской брак, перегрев и старение гаджета", - предупредил Куканов.

Он рекомендовал заряжать гаджеты только оригинальными зарядными устройствами, а также не пренебрегать специальными охлаждающими подставками.

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