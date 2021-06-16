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Жителей семи российских регионов предупредили о грозах с градом

10:43
  • среда
  • 16 июня 2021

Также возможен сильный ветер

МЧС сообщило в среду, что на территории семи регионов трех федеральных округов России ожидаются ливни и грозы с градом.
Москвичам пообещали облачность и тепло в среду

Непогода может нарушить системы жизнеобеспечения населения.

"На территории Свердловской области, Ханты-Мансийского АО, Курганской и Челябинской областей; в ЮФО на территории Краснодарского края; в СКФО на территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в Свердловской области возможно усиление ветра до 27 метров в секунду, на территории Ханты-Мансийского автономного округа - до 23 метров в секунду. Вместе с тем в Челябинской и Курганской областях будет сильная жара (до 37 градусов тепла), передает РИА "Новости".

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