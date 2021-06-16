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В России может появиться единая система видеонаблюдения

11:19
  • среда
  • 16 июня 2021

Она сможет сама распознавать некоторые правонарушения

В России могут внедрить платформу, которая позволит объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Проект предполагает установку "умных" камер, имеющих функцию первичного анализа.

Отмечается, что сейчас камеры видеонаблюдения передают полученную информацию в центры обработки данных методом непрерывного потока, передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

"Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры планируется оснащать вычислительными модулями", - считает инсайдер.

По его словам, нововведение поможет системе самостоятельно определять часть происшествий, а затем отправлять информацию о них в ЦОД.

Предполагается, что на реализацию проекта будет выделено порядка 250 миллиардов рублей в течение пяти лет. Подрядчиком может стать ООО "Национальные технологии", принадлежащее Ростеху и "Ростелекому".

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