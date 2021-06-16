ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более половины россиян готовы сделать ремонт самостоятельно

11:09
  • среда
  • 16 июня 2021

Многими гражданами движет "дух авантюризма"

Как следует из опроса, проведенного сервисом "Авито Услуги", 56% российских граждан, планирующих в ближайшие три-четыре месяца ремонт, будут делать его самостоятельно. Об этом в среду пишет РБК.
Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Уточняется, что большинство решившихся на самостоятельный ремонт - молодежь от 18 до 24 лет.

На вопрос о том, почему они хотят все сделать сами, респонденты отвечали, что стремятся сэкономить. Многие также рассказали о подтолкнувшем их к этому решению "духе авантюризма".

Чаще других на самостоятельный ремонт готовы респонденты из городов с населением менее 100 тысяч жителей, добавили эксперты. А среди тех, кто делегирует ремонт, лидируют по численности жители Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ремонт
Ремонт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.