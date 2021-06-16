Более половины россиян готовы сделать ремонт самостоятельно

Многими гражданами движет "дух авантюризма"

Как следует из опроса, проведенного сервисом "Авито Услуги", 56% российских граждан, планирующих в ближайшие три-четыре месяца ремонт, будут делать его самостоятельно. Об этом в среду пишет РБК.

Уточняется, что большинство решившихся на самостоятельный ремонт - молодежь от 18 до 24 лет.

На вопрос о том, почему они хотят все сделать сами, респонденты отвечали, что стремятся сэкономить. Многие также рассказали о подтолкнувшем их к этому решению "духе авантюризма".

Чаще других на самостоятельный ремонт готовы респонденты из городов с населением менее 100 тысяч жителей, добавили эксперты. А среди тех, кто делегирует ремонт, лидируют по численности жители Москвы.

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