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В Химках автобус насмерть задавил ребенка на самокате

11:08
  • среда
  • 16 июня 2021

Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу

Правоохранительные органы Подмосковья возбудили уголовное дело после смертельного наезда автобуса на 10-летнюю девочку в Химках.

Трагедия произошла 15 июня около 18:10 на улице 9-го Мая. Как стало известно, школьница пересекала проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. На видео можно заметить, как рейсовый автобус, не сбавляя скорости, поворачивает направо и сбивает ребенка.

На место ДТП незамедлительно вызвали скорую помощь, но врачи не смогли спасти ребенка. Родители девочки в это время были на работе.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности, сообщили в подмосковной полиции. 46-летний водитель задержан.

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