Генсек НАТО назвал отношения с Россией первостепенным вопросом

Но наряду с диалогом альянс готовится и к сдерживанию

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве важна для всего мира, отметил в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Президент Байден в преддверии встречи с президентом Путиным проконсультировался со всеми лидерами НАТО, поскольку альянс является платформой для координации по вопросам коллективной безопасности", - добавил он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что для альянса вопросом первостепенной важности являются именно отношения с Россией, вместе с тем готовиться НАТО будет как к сдерживанию, так и диалогу.

"Нам нужно разговаривать с Россией, даже если мы не верим в улучшение отношений в ближайшем будущем", - заключил собеседник канала.

Переговоры Путина и Байдена состоятся в среду на вилле Ла-Гранж. Это первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в июле 2018 года в Хельсинки.

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