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Коллекторам запретили общаться с родственниками должника

11:48
  • среда
  • 16 июня 2021

Теперь только с письменного согласия

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий коллекторам общаться с третьими лицами.

Теперь любое взаимодействие с родственниками и соседями должника должно осуществляться только с письменного согласия, передает ТАСС. Закон также предусматривает их право в любое время его отозвать.

Нововведение оградит граждан от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами, поскольку сейчас они часто становятся мишенями для давления.

"Только сам должник, то лицо, которое имеет долговые обязательства, будет взаимодействовать с коллекторами", - подчеркнула автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.  

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