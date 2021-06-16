Коллекторам запретили общаться с родственниками должника

Теперь только с письменного согласия

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий коллекторам общаться с третьими лицами.

Теперь любое взаимодействие с родственниками и соседями должника должно осуществляться только с письменного согласия, передает ТАСС. Закон также предусматривает их право в любое время его отозвать.

Нововведение оградит граждан от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами, поскольку сейчас они часто становятся мишенями для давления.

"Только сам должник, то лицо, которое имеет долговые обязательства, будет взаимодействовать с коллекторами", - подчеркнула автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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