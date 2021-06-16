Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом

Американский лидер прибыл в Швейцарию накануне
Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с американским коллегой Джо Байденом.
Лидер США прибыл в Женеву накануне. Он остановился в отеле Hotel Intercontinental.
16 июня, в среду, состоится первая встреча Путина с новым американским президентом. Саммит пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.
Встреча Путина и Байдена начнется в 14:35 по московскому времени и продлится примерно 5 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры могут поговорить с глазу на глаз, если захотят.
Ожидается, что главы государств обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию, а также вопрос дипломатической собственности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram