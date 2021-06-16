Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом

Американский лидер прибыл в Швейцарию накануне

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Лидер США прибыл в Женеву накануне. Он остановился в отеле Hotel Intercontinental.

16 июня, в среду, состоится первая встреча Путина с новым американским президентом. Саммит пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

Встреча Путина и Байдена начнется в 14:35 по московскому времени и продлится примерно 5 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры могут поговорить с глазу на глаз, если захотят.

Ожидается, что главы государств обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию, а также вопрос дипломатической собственности.

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