В Депздраве Москвы объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом

Люди перестают прислушиваться к рекомендациям врачей

В Москве наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, это может быть вызвано пренебрежением жителей к антикоронавирсным мерам, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Ситуация продолжает быть напряжённой. По мнению эпидемиологов, это связано с тем, что многие люди перестали придерживаться принципов социального дистанцирования, использовать средства индивидуальной защиты. Мы призываем всех, кто пользуется общественным транспортом, посещает места массового скопления людей, помнить об этих простых правилах. Необходимо использовать маски, перчатки, необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования. А самое главное - необходимо вакцинироваться", - заявил эксперт.

Тяжельников подчеркнул, что даже после вакцинации нужно не забывать о мерах предосторожности и носить защитные маски и перчатки. Также он напомнил о необходимости вакцинироваться переболевшим коронавирусом спустя некоторое время после выздоровления, передает РИА Новости.

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