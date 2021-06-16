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Цена дизельного топлива на бирже достигла исторического максимума

11:37
  • среда
  • 16 июня 2021

Ситуацию прокомментировали в Минэнерго

Как пишет в среду газета "Коммерсант", на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость дизельного топлива достигла максимума за всю историю наблюдений с 2018 года.
Глава Минэнерго дал прогноз по ценам на нефть

Уточняется, что с начала мая биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской бирже выросли до 52,6 тысячи рублей за тонну (на 5%). На ситуацию отреагировали в Российском топливном союзе. Там сообщили, что поднимут вопрос на биржевом комитете ФАС.

Свой комментарий по ситуации дало и Минэнерго. В ведомстве заявили, что динамика розничных цен сохранится в пределах инфляции. "Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления", - добавили в Минэнерго.

Также в министерстве уточнили, что основным потребителем дизельного топлива в стране остается коммерческий сектор.

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