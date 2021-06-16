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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму

11:59
  • среда
  • 16 июня 2021

В большинстве курортных регионов ситуация находится под контролем

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил, что эпидемиологическая обстановка на курортах Крымского полуострова контролируемая, исключением является Ялта.

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"В курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение потока с начала мая, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%", - рассказал Крутиков о ситуации в Крыму.

Он отметил, что рост среднего показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией замечен в четырех регионах: Алуште, Джанкойском районе, Симферополе и Ялте.

На прошлой неделе в Крыму зафиксировано 850 случаев заболеваемости коронавирусом, это на 15,8% больше, чем неделей ранее. Средний темп прироста новых случаев составляет 0,28, передает РИА Новости.

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