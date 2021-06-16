В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму

В большинстве курортных регионов ситуация находится под контролем

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков заявил, что эпидемиологическая обстановка на курортах Крымского полуострова контролируемая, исключением является Ялта.

"В курортных регионах эпидемическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение потока с начала мая, за исключением города Ялта, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 74%", - рассказал Крутиков о ситуации в Крыму.

Он отметил, что рост среднего показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией замечен в четырех регионах: Алуште, Джанкойском районе, Симферополе и Ялте.

На прошлой неделе в Крыму зафиксировано 850 случаев заболеваемости коронавирусом, это на 15,8% больше, чем неделей ранее. Средний темп прироста новых случаев составляет 0,28, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram