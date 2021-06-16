Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на продукты

Правительство принимает меры для нормализации ситуации

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с обращением к участникам коллегии Минсельхоза, в котором отметил важность постоянного мониторинга цен на социально значимые продукты.

"Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", - приводятся слова главы правительства на сайте кабмина.

Мишустин добавил, что власти приняли ряд мер для снижения влияния мировой конъюнктуры на российский рынок, но полностью ситуация пока не стабилизировалась.

По словам председателя правительства, к этой работе следует отнестись с максимальным вниманием.

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