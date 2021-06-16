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Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на продукты

12:05
  • среда
  • 16 июня 2021

Правительство принимает меры для нормализации ситуации

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с обращением к участникам коллегии Минсельхоза, в котором отметил важность постоянного мониторинга цен на социально значимые продукты.
Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты

"Необходимо продолжать мониторить рынок и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей", - приводятся слова главы правительства на сайте кабмина.

Мишустин добавил, что власти приняли ряд мер для снижения влияния мировой конъюнктуры на российский рынок, но полностью ситуация пока не стабилизировалась.

По словам председателя правительства, к этой работе следует отнестись с максимальным вниманием.

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