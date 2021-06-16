В столицу на выходных придет "безумная жара"

19 июня 2021 года может побить рекорд

Температура воздуха в Московском регионе на предстоящих выходных, 19 и 20 июня, может побить рекорды.

Об этом РИА Новости сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Воздух прогреется до 31 градуса, что на 4-6 градусов выше нормы.

"По погоде на выходные, нас ожидает безумно жаркое лето... В выходные нас ожидают дневные температуры на уровне 25-31 градусов", - рассказала она.

Не исключено, что погода побьет рекорд по жаре. Предыдущий принадлежит 19 июня 1897 года, тогда температура воздуха прогрелась до 31,8 градуса.

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