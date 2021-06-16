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Главный санитарный врач ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг

12:19
  • среда
  • 16 июня 2021

Первую прививку нужно поставить до 15 июля

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех работников сферы услуг.
В Москве появится система контроля за вакцинацией

Получить иммунизацию должны до 60% работников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров, концертных залов, общественного питания, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцзащиты.

Согласно тексту документа, первую прививку необходимо поставить в срок до 15 июня, а вторую – до 15 августа.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин призвал провести массовую вакцинацию в максимально короткие сроки. На данный момент прививку от коронавируса получили уже более 1,8 миллиона москвичей. 

"Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь" - написал Собянин в своем блоге.

За последние сутки в России выявлено 13 397 заболевших коронавирусом, в Москве - 5 782. В стране зафиксировано 396 смертей.

UPD: аналогичное решение приняли власти Подмосковья. Всего в регионе обязали провести вакцинацию до 60% работающих жителей. 

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