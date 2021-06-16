Главный санитарный врач ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг

Первую прививку нужно поставить до 15 июля

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех работников сферы услуг.

Получить иммунизацию должны до 60% работников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров, концертных залов, общественного питания, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцзащиты.

Согласно тексту документа, первую прививку необходимо поставить в срок до 15 июня, а вторую – до 15 августа.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин призвал провести массовую вакцинацию в максимально короткие сроки. На данный момент прививку от коронавируса получили уже более 1,8 миллиона москвичей.

"Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь" - написал Собянин в своем блоге.

За последние сутки в России выявлено 13 397 заболевших коронавирусом, в Москве - 5 782. В стране зафиксировано 396 смертей.

UPD: аналогичное решение приняли власти Подмосковья. Всего в регионе обязали провести вакцинацию до 60% работающих жителей.

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