Собянин назвал драматической ситуацию с COVID-19 в Москве

В больницах лежит более 12 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в столице. По словам градоначальника, она имеет тенденцию к ухудшению.

"Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек", - написал мэр в своем личном блоге.

Собянин добавил, что большинство этих людей не заболели бы, если бы вовремя вакцинировались.

В связи с ухудшением обстановки мэр объявил о постановлении главного государственного санитарного врача по Москве об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

"До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - уточнил глава города.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить болезнь.

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