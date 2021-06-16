ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве появится система контроля за вакцинацией

12:44
  • среда
  • 16 июня 2021

Она будет создана до 1 июля

Как сообщил в среду в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, городские власти создадут информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации.
Ученые спрогнозировали пик роста числа заразившихся коронавирусом в России

Ранее своим постановление главный санитарный врач столицы сделал обязательной вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг. В эту категорию входят в том числе сотрудники общепита, торговли, транспорта и образования.

"До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - написал градоначальник.

Кроме того, своим указом Собянин обязал московские организации и индивидуальных предпринимателей с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников. Это можно будет сделать на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов", - сказано в документе.

Решение главного государственного санитарного врача столицы, пояснил мэр, было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.