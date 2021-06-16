В Москве появится система контроля за вакцинацией

Она будет создана до 1 июля

Как сообщил в среду в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, городские власти создадут информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации.

Ранее своим постановление главный санитарный врач столицы сделал обязательной вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг. В эту категорию входят в том числе сотрудники общепита, торговли, транспорта и образования.

"До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - написал градоначальник.

Кроме того, своим указом Собянин обязал московские организации и индивидуальных предпринимателей с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников. Это можно будет сделать на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов", - сказано в документе.

Решение главного государственного санитарного врача столицы, пояснил мэр, было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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