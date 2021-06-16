В Подмосковье для ряда граждан вакцинация от COVID-19 станет обязательной

Привиться нужно будет тем, чья работа предусматривает постоянные контакты с людьми
В Подмосковье, как и в Москве, объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 ряда граждан. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере: торговли, салонов красоты..., фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания..., транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", - сказано в документе.
Постановление подписала главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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