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В Подмосковье продлили ограничительные меры из-за ковида

13:04
  • среда
  • 16 июня 2021

Маску нужно носить не только в общественном месте, но и на работе

Власти Московской области продлили ограничительные меры до 20 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
В Подмосковье для ряда граждан вакцинация от COVID-19 станет обязательной

В частности, жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и на работе. Исключение составляет только та группа населения, которая сделала прививку.

В постановлении также сказано, что количество зрителей на мероприятиях должно быть не более 1,5 тысячи человек, для вакцинированных оно может быть увеличено на 20%.

Ранее стало известно, что регионе ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных групп населения.

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