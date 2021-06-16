Московские врачи вылечили 3381 пациента с COVID-19 за сутки

Подтверждено 5782 новых случая заражения

За минувшие сутки в Москве поправился 3381 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в среду в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в город вылечились от COVID-19 уже 1102979 человек.

"В Москве выявлено 5782 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1778 человек, скончались 75 пациентов. На ИВЛ находится 481 человек", - добавили в штабе.

Там при этом еще раз напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи у выездных бригад в общественных местах.

По всей стране за прошедшие сутки подтвердилось 13397 новых случаев инфекции. За все время пандемии - 5249990.

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