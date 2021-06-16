ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили 3381 пациента с COVID-19 за сутки

12:58
  • среда
  • 16 июня 2021

Подтверждено 5782 новых случая заражения

За минувшие сутки в Москве поправился 3381 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в среду в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Главный санитарный врач ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
Собянин назвал драматической ситуацию с COVID-19 в Москве

Всего в город вылечились от COVID-19 уже 1102979 человек.

"В Москве выявлено 5782 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1778 человек, скончались 75 пациентов. На ИВЛ находится 481 человек", - добавили в штабе.

Там при этом еще раз напомнили о важности вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи у выездных бригад в общественных местах.

По всей стране за прошедшие сутки подтвердилось 13397 новых случаев инфекции. За все время пандемии - 5249990.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Реабилитация после перенесенного COVID-19
Реабилитация после перенесенного COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.