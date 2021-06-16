Путин не сдавал тест на коронавирус перед встречей с Байденом

В этом нет необходимости

Президент России Владимир Путин не делал тест на коронавирус перед встречей с американским коллегой Джо Байденом.

В этом не было необходимости, так как российский лидер тестируется регулярно, об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

16 июня, в среду, состоится первая встреча Путина с новым американским президентом. Саммит пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве.

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