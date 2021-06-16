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Воробьев объяснил необходимость обязательной вакцинации для отдельной категории граждан

13:32
  • среда
  • 16 июня 2021

В Подмосковье наблюдается рост числа заболевших

Губернатор Московской области объяснил, кому и для чего нужна обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Ранее соответствующее постановление было подписано главным санитарным врачом региона.

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"Ситуация с коронавирусной инфекцией снова беспокоит всех. Несколько месяцев мы жили почти нормальной жизнью — однако теперь количество зараженных резко растет, а на койках в больницах оказывается все больше людей", - отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что снова приходится разворачивать госпитали и переводить врачей на усиленный режим работы. Губернатор заявил, что число вызовов скорой помощи уже превысило пиковые показатели прошлого года. По словам Воробьева, сейчас коронавирусом начали чаще болеть молодые жители Подмосковья в возрасте от 20 до 50 лет.

"Именно эти пациенты считали себя неуязвимыми. Они нашли причину не прививаться, а теперь наши врачи подключают их к аппарату искусственного дыхания. На больничной койке мнение скептиков меняется — и про маски, и про прививки", - сказал губернатор.

Он призвал людей вакцинироваться, чтобы избежать введения новых ограничительных мер и создать коллективный иммунитет, передает 360.

"Сделать или нет прививку от коронавируса — каждый решает сам. Это дело добровольное. Однако непривитый и работающий на предприятии человек рискует не только своим, но здоровьем других людей. Цена такого риска слишком высока. Поэтому было подписано постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг", - добавил Воробьев.

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