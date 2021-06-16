Кремль исключил обязательную вакцинацию по всей стране

Процедура останется добровольной для большинства россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что означает решение сделать вакцинацию от COVID-19 в Москве и Подмосковье обязательной для ряда граждан.
По словам представителя Кремля, речи не идет об обязательной вакцинации от коронавируса по всей стране. Это затронет лишь сотрудников ряда предприятий в столице и Московской области, передает РИА Новости.
"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - подчеркнул Песков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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