Кремль исключил обязательную вакцинацию по всей стране

Процедура останется добровольной для большинства россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что означает решение сделать вакцинацию от COVID-19 в Москве и Подмосковье обязательной для ряда граждан.

По словам представителя Кремля, речи не идет об обязательной вакцинации от коронавируса по всей стране. Это затронет лишь сотрудников ряда предприятий в столице и Московской области, передает РИА Новости.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - подчеркнул Песков.

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