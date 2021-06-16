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Кремль исключил обязательную вакцинацию по всей стране

13:15
  • среда
  • 16 июня 2021

Процедура останется добровольной для большинства россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что означает решение сделать вакцинацию от COVID-19 в Москве и Подмосковье обязательной для ряда граждан.

В Подмосковье для ряда граждан вакцинация от COVID-19 станет обязательной
Главный санитарный врач ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг

По словам представителя Кремля, речи не идет об обязательной вакцинации от коронавируса по всей стране. Это затронет лишь сотрудников ряда предприятий в столице и Московской области, передает РИА Новости.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", - подчеркнул Песков.

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