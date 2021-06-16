В Сирии возобновил работу крупнейший цементный завод

Это необходимо для восстановления города Алеппо

В сирийском Алеппо восстановил работу крупнейший цементный завод. Сейчас в его цехах производят 20 тысяч тонн высококачественного строительного сырья в месяц. И это самый востребованный продукт. Город, больше всего пострадавший во время войны, приходится отстраивать практически заново.

Хватит на 70 лет, а может и на все сто. Запасы камня в этом карьере инженеры определяют на глаз. Геологоразведку пока не проводили.

Производство цемента начинается здесь. В этом карьере - тонны песка и камня. Хватит на десятилетия вперёд. Несколько лет назад естественный ландшафт сыграл на руку боевикам. Террористы отсюда атаковали Алеппо. Это отвесная стена служила прекрасным укрытием.

Сейчас здесь гул не военной техники, а вполне мирной - строительной. Камень нужно извлечь из породы, размельчить и отправить на завод.

"Сейчас работает тяжёлая техника и специальные установки. Раньше многое приходилось делать вручную. И выкорчёвывали камень, и грузили - все при помощи молотка и лома. Сейчас у нас современное производство", - заявил инженер завода по производству цемента Басель Сайд.

Здесь каменные глыбы превращаются почти в пыль, как в кофемолке. А здесь кипит работа. В прямом смысле.

"Мы находимся в главном отделении завода. В этих печах плавится камень и превращается в цемент. Каждый день в печах оказывается 600 тонн базальта. Температура здесь - 10 тысяч градусов. На выходе мы добавляем специальные смеси. Так получается высококачественный цемент", - заявил Абду Нур, главный инженер завода по производству цемента.

Высококачественный цемент завод производит уже почти полвека. Однако была одна вынужденная и очень долгая остановка. Несколько лет, пока в городе хозяйничали боевики, предприятие пустовало. Его просто разграбили. Мощности вновь заработали в начале 2017 года, сразу после того, как из Алеппо удалось выбить непрошенных гостей.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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