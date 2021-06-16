Сборная России готовится к матчу с Финляндией

В среду пройдет один из ключевых матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу

Сегодня в Санкт-Петербурге сыграют команды России и Финляндии. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, нам нужна только победа. Практически в каждом городе появились фан-зоны, где болельщики следят за игрой и поддерживают любимую команду. Одна из таких площадок - в столичных Лужниках.

Праздник футбола продолжается. Все внимание сегодня приковано к матчу Россия-Финляндия. Соперник для нас принципиальный. На кону стоит выход из группы.

В Санкт-Петербурге, где и проходит игра, во всех смыслах жарко. Дело не только в погоде, которую горячие финские парни явно оценили, но и в самой атмосфере.

Радость соперников вполне понятна. Неожиданная победа Финляндии над Данией, по сути, перевернула расклады в группе Б. Сейчас финны - на втором месте с 3 очками. Россия пока замыкает список, но все может измениться уже сегодня. Футбол - игра непредсказуемая и оттого интересная. Примечательно, что, к примеру, букмекеры ставят как раз на победу нашей сборной. По крайней мере, поддержка у россиян однозначно пламенная. 12-й игрок готов гнать команду вперед.

Недооценивать финнов явно не стоит. Сборная смогла пройти отбор на Евро, а слабых тут просто нет. Игроки опытные. Об этом говорит хотя бы тот факт, что они не варятся в собственном чемпионате - в составе есть представители европейских клубов. Сильной стороной наших противников являются стандарты, а также весьма прочная оборона. Так что дружине Станислава Черчесова просто необходимо забивать первыми. Чтобы переломить игру в свою пользу и держать ситуацию под контролем.

От нашей сборной ждут зрелищного матча. Во-первых, нужно реабилитироваться за обидные 0:3. Во-вторых, конечно, выходить из группы. Мы играем дома, где, как говорится, и стены помогают. Это наше большое преимущество. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Александра Сергомасова, Дмитрий Филиппов, Сергей Мещеряков. "ТВ Центр".

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