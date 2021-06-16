Саммит Россия-США стартовал в Женеве

Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры на вилле Ла Гранж

Внимание всего мира приковано к Женеве, где начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. На встрече главы государств обсудят широкий круг тем. От вопросов глобальной стратегической стабильности и борьбы с коронавирусом - до решения проблем в двусторонних отношениях. Как отметил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, по итогам переговоров могут быть приняты совместные документы.

У трапа самолета Владимира Путина встречает российский Aurus. От аэропорта Женевы до места проведения саммита меньше получаса. На виллу Ла Гранж Путин прибывает первым. Его встречает швейцарский коллега.

Джо Байден в Женеву прилетел ещё накануне. Однако к месту проведения саммита прибыл в последний момент. Это первая личная встреча Путина и Байдена в статусе президентов. После совместной церемонии фотографирования российский и американский лидеры отправляются на встречу в узком составе с участием министров иностранных дел. Диалог тет-а-тет регламентом не предусмотрен, однако ничто не мешает Путину и Байдену переговорить один на один. Эта часть саммита проходит в старинной библиотеке. Самый ранний фолиант там датирован XV веком. Будет у лидеров возможность прогуляться по самому большому в Швейцарии розарию. Далее последуют переговоры в расширенном составе. Обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, ситуацию на Ближнем Востоке в Афганистане и на Корейском полуострове. Эксперты отмечают, что пока переговорный процесс годами топчется на одном месте, возникают новые угрозы, вроде терроризма и борьбы с коронавирусом. Есть и подвижки, вроде продления СНВ-3. А значит у двух стран все же имеются реальные "точки соприкосновения". О том, что Россия готова к диалогу, свидетельствует весьма представительный состав нашей делегации в Женеве. Значимым итогом переговоров стало бы возвращение послов, которые сейчас отозваны для консультаций. Прорывов от этой встречи, увы, не ждут. Российско-американские отношения сейчас находятся в низшей точке. Совместной пресс-конференции лидеров, вопреки сложившейся традиции, по инициативе американской стороны тоже не будет – Путин и Байден пообщаются с журналистами раздельно.

И тут важная деталь – в кремлевском пуле аккредитованы корреспонденты американских СМИ, не говоря уже о содержательном интервью Путина телекомпании NBC, где он подробно изложил позицию нашей страны по ключевым вопросам. У российских журналистов доступа к Джо Байдену нет. Даже пресс-центры двух стран размещены так, чтобы журналисты не пересекались.

Матвей Шестаков, Илья Ушаков, "ТВ Центр", Швейцария, Женева.

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