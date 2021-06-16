Сергей Собянин дал поручения по обязательной вакцинации

В Москве создадут информационную систему, которая позволит проконтролировать этот процесс

В Москве обнаружили новую разновидность коронавируса. Это измененный индийский штамм. По-прежнему самый эффективный способ защитить себя от ковида - это вакцинация. Прививки делают в поликлиниках, торговых центрах, мобильных медпунктах. Не стоит забывать и о уже привычных мерах предосторожности: масках, перчатках и социальной дистанции.

На столичных улицах все чаще звучат сирены карет скорой помощи. Медики доставляют пациентов с коронавирусом в красные зоны клиник. Количество коек для больных ковидом существенно увеличено. В поликлиниках открыты четыре новых центра компьютерной томографии для выявления заболевания. Общее их число достигло 30. Мэр Сергей Собянин обратился к москвичам в связи со всплеском инфицирования коронавирусом в столице.

"Дорогие горожане, москвичи, ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков... Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Прививаться или нет - каждый решает для себя. Но, подчеркнул Сергей Собянин, личным делом это является только если человек находится дома или на даче. Как только он оказывается в общественном пространстве, то сразу же становится соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Особенно это касается тех, кто по долгу службы пересекается со множеством людей - в частности, это работники сферы торговли и услуг. В связи с этим сегодня главный государственный санитарный врач по городу Москве подписал постановление об их обязательной вакцинации. Контроль за ее ходом будет осуществляться с помощью специальной информационной системы, которую создадут до 1 июля, распорядился Собянин. При этом мэр Москвы еще раз настоятельно рекомендует пройти вакцинацию всем москвичам.

"В московском регионе проживает около 20 миллионов человек. Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 миллиона москвичей", - говорится в заявлении Собянина, которое опубликовано на его персональном сайте.

По распоряжению главного санитарного врача региона обязательная вакцинация вводится и в Подмосковье. Она коснется работников сферы торговли, услуг, ЖКХ и энергетики, транспорта и учреждений культуры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что руководителям предприятий нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Прививку от коронавируса уже давно сделали многие известные политики, спортсмены и артисты. И призывают последовать их примеру, а также соблюдать противоэпидемические меры, особенно в объявленные нерабочими дни.

"Такое разгильдяйство, которое сейчас происходит, просто отвратительно. Эти выходные же даны не чтобы люди просто отдыхали на халяву, а для того чтобы мы соблюдали правила. Я вижу огромное количество людей, которые не соблюдают дистанцию. Про маски уже вообще забыли. Если мы хотим, чтобы это не длилось вечность, нужно вакцинироваться наконец-то. Ну что это такое!" – заявил народный артист России Евгений Миронов.

В Москве проходят массовые проверки перчаточно-масочного режима в общественном транспорте. Только за первый нерабочий день было выявлено полторы тысячи нарушений. А всего с начала июня - более 20 тысяч. Штраф за отсутствие маски и перчаток в транспорте составляет 5 тысяч рублей. Но куда важнее здоровье. Свое и окружающих.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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