В Италии зафиксировали рекордный уровень бедности

Обновлен 16-летний показатель

Как сообщил в среду Национальный институт статистики Италии, количество людей, которые живут в этой стране в условиях абсолютной бедности, в прошлом году оказалось самым высоким с момента начала ведения такой статистики (с 2005 года).

Уточняется, что абсолютная бедность в Италии - месячный доход от 569,56 евро до 839,78 евро на человека в зависимости от области страны.

Аналитики выяснили, что в 2020 году в подобных условиях находились более 5,6 миллиона итальянцев (чуть более 2 миллионов семей).

Лидерами по этому показателю стали южные области, передает ТАСС.

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