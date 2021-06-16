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В Италии зафиксировали рекордный уровень бедности

13:27
  • среда
  • 16 июня 2021

Обновлен 16-летний показатель

Как сообщил в среду Национальный институт статистики Италии, количество людей, которые живут в этой стране в условиях абсолютной бедности, в прошлом году оказалось самым высоким с момента начала ведения такой статистики (с 2005 года).
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Уточняется, что абсолютная бедность в Италии - месячный доход от 569,56 евро до 839,78 евро на человека в зависимости от области страны.

Аналитики выяснили, что в 2020 году в подобных условиях находились более 5,6 миллиона итальянцев (чуть более 2 миллионов семей).

Лидерами по этому показателю стали южные области, передает ТАСС.

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