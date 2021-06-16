Названы возможные даты прямой линии президента Путина

Рассматриваются два дня

Прямая линия президента Владимира Путина должна состояться в конце июня - начале июля.

В качестве возможной даты обсуждается 24 и 30 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Тем не менее, мероприятие могут перенести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к прямой линии продолжается, но дата ее проведения пока неизвестна.

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