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Названы возможные даты прямой линии президента Путина

13:30
  • среда
  • 16 июня 2021

Рассматриваются два дня

Прямая линия президента Владимира Путина должна состояться в конце июня - начале июля.

В качестве возможной даты обсуждается 24 и 30 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Тем не менее, мероприятие могут перенести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к прямой линии продолжается, но дата ее проведения пока неизвестна.

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