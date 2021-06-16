Названы возможные даты прямой линии президента Путина

Рассматриваются два дня
Прямая линия президента Владимира Путина должна состояться в конце июня - начале июля.
В качестве возможной даты обсуждается 24 и 30 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. Тем не менее, мероприятие могут перенести в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к прямой линии продолжается, но дата ее проведения пока неизвестна.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram