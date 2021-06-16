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Парламентарии России и Белоруссии обсудили развитие Союзного государства

15:06
  • среда
  • 16 июня 2021

Как отметил Вячеслав Володин, важно развивать приграничное сотрудничество двух государств

Развитие Союзного государства и подготовку модельного законодательства сегодня обсудили на 60-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

Она прошла в режиме видеоконференции. В дискуссиях приняли участие представители Госдумы и Национального собрания республики. Как отметил Вячеслав Володин, важно развивать приграничное сотрудничество двух государств. Председатель нижней палаты предложил выбрать регионы, в которых можно будет проводить выездные сессии для подготовки молодёжных программ и гуманитарных проектов. Также Володин обозначил основной приоритет работы парламентариев.

"Когда мы говорим о поступательном развитии и сближении позиций, первое, с чего надо начинать - это законодательное обеспечение принятых решений глав государств. Мы должны для себя это в обязательном порядке в повестке ставить как приоритет", - сказал председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

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