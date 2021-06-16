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В МИД заявили о моменте для России и США "поворачивать отношения"

13:51
  • среда
  • 16 июня 2021

Сегодня в Женеве встретятся Владимир Путин и Джо Байден

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в преддверии встречи в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена заявил, что для Москвы и Вашингтона самое время изменить подход во взаимодействии друг с другом.
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом

"Настал момент, когда нужно поворачивать отношения к большей если не конструктивности, то к большему взаимопониманию. Это та установка, которую мы имеем на нашем уровне и которую мы будем отрабатывать в дальнейшем в том числе", - приводит слова замглавы МИД ТАСС.

Рябков также отметил, что к моменту встречи лидеров российская делегация подходит к позитивным настроем. Есть надежда, добавил замглавы внешнеполитического ведомства, что по итогам саммита получится послать "скоординированный сигнал по вопросам стратегической стабильности".

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что путем нажима США от России ничего не добьются и в Вашингтоне должны это понимать.

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