Москвичам разрешили сидеть на скамейках

В столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин снял запрет на пользование городскими скамейками, говорится в новой редакции указа главы города.
"Не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", - сказано в обновленной версии документа.
Ранее москвичам в рамках антикоронавирусных мер запретили пользоваться уличными скамейками, за нарушение правила горожанам грозила административная ответственность.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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