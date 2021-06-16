Путин и Байден пожали руки перед саммитом

Лидеры начинают переговоры в Женеве

Президент России Владимир Путин встретился на вилле Ла Гранж в Женеве с главой Белого дома Джо Байденом. Трансляцию ведет РИА "Новости".

Лидеры пожали друг другу руки, обменялись приветственными словами и сфотографировались. До этого с приветственной речью к собравшимся обратился президент Швейцарии Ги Пармелен. Ожидается, что российско-американский саммит продлится около четырех-пяти часов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президенты могут поговорить с глазу на глаз, если захотят.

Уже заявлено, что обсуждаться будут стратегическая стабильность, региональные конфликты, борьба с пандемией, изменения климата и кибербезопасность.

Это первый саммит между Россией и США с июля 2018 года, когда Владимир Путин встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом.

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