Путин и Байден пожали руки перед саммитом

Лидеры начинают переговоры в Женеве
Президент России Владимир Путин встретился на вилле Ла Гранж в Женеве с главой Белого дома Джо Байденом. Трансляцию ведет РИА "Новости".
Лидеры пожали друг другу руки, обменялись приветственными словами и сфотографировались. До этого с приветственной речью к собравшимся обратился президент Швейцарии Ги Пармелен. Ожидается, что российско-американский саммит продлится около четырех-пяти часов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президенты могут поговорить с глазу на глаз, если захотят.
Уже заявлено, что обсуждаться будут стратегическая стабильность, региональные конфликты, борьба с пандемией, изменения климата и кибербезопасность.
Это первый саммит между Россией и США с июля 2018 года, когда Владимир Путин встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram