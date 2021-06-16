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В ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения рейса MH17

14:23
  • среда
  • 16 июня 2021

А также - ко всей необходимой следователям информации

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР готовы предоставить доступ к месту крушения рейса МН17, а также - к информации, которой они располагают по этому делу.
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"Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно", - приводит слова Пушилина РИА "Новости".

Судебный процесс по делу по делу о крушении в Донецкой области Украины Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17, идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - трое россиян и украинец.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. В Москве же эти обвинения не раз называли голословными.

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