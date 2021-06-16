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Зеленский назвал "Северный поток-2" инструментом насилия над Украиной

14:29
  • среда
  • 16 июня 2021

Москва "всех переигрывает"

Завершение строительства газопровода "Северный поток-2" поставит Украину в невыгодное положение.
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Россия сможет заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины и тем самым принудит Киев к диалогу с самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Такая ситуация, по мнению украинского лидера, неминуемо возникнет, если страны Запада не заступятся за Украину и не предоставят "энергетические гарантии".

"А самое главное в безопасности гарантиях - это возвращение наших территорий", - отметил Зеленский.

Кроме того, "Северный поток-2" отвлекает мировое сообщество от конфликта на юго-востоке Украины. Москва на данный момент "всех переигрывает", уверен президент. 

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