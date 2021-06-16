Франция ослабит коронавирусные ограничения

В стране улучшилась ситуация с коронавирусом

Французские власти решили ослабить коронавирусные ограничения в стране в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Так, с 17 июня отменяется обязательное ношение масок на улице, за исключением особых условий – в очередях, в больших компаниях, на трибунах и на рынке. Ношение маски в помещениях остается обязательным.

С 21 июня будет отменен комендантский час, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты (30 июня – прим. ред.)", - отметил он (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон представил стратегию поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram