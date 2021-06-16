Путин и Байден обменялись шуткой перед саммитом

Лидеры пожали друг другу руки

В среду на вилле Ла Гранж в Женеве президент России встречается с главой Белого дома. Сейчас Владимир Путин и Джо Байден общаются в узком составе за закрытыми дверями. Как сообщает РИА Новости, когда из зала для переговоров выводили прессу, оба лидера обменялись шуткой и рассмеялись.

Перед началом переговоров президенты сфотографировались вместе с главой Швейцарии Ги Пармеленом. Путин и Байден пожали друг другу руки, обменялись приветственными словами.

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу встретиться. Со своей стороны Байден назвал встречу лицом к лицу с Путиным полезной.

Ранее сообщалось, что стороны будут обсуждать стратегическую стабильность, региональные конфликты, а также борьбу с пандемией коронавируса. Итоговая пресс-конференция главы российского государства запланирована на 19:00.

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